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Половина стран мира попросили об экстренной помощи

Половина стран мира попросили об экстренной помощиКристалина ГеоргиеваФото: Mark Wilson / Getty Images

Более 100 стран обратились в Международный валютный фонд (МВФ) за экстренной кредитной помощью, чтобы справиться с финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет CNBC со ссылкой на главу МВФ Кристалину Георгиеву.

По ее словам, фонд готов предоставить кредиты на общую сумму в один триллион долларов. Десять стран уже получили финансирование, половина оставшихся соискателей будет прокредитована к концу апреля.

Обычно МВФ ставит жесткие условия странам, которым выдает займы, призналась Георгиева. «Однако в нынешней ситуации мы просим только об одном: пожалуйста, платите своим врачам и медсестрам, убедитесь, что ваши системы здравоохранения функционируют, что людям оказывают квалифицированную медицинскую помощь», — сказала она.

По оценке МВФ, мировая экономика находится на пути к самому глубокому кризису с 1930-х годов, и мировой ВВП сократится на три процента в 2020 году. На этом фоне Георгиева призвала центробанки стран по всему миру для стимулирования экономик «тратить столько, сколько они могут».

По прогнозам экспертов, все больше стран не смогут обслуживать свой долг в ближайшие 12-18 месяцев. Это может привести к дефолту и краху экономик таких европейский государств, как Италия и Греция.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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