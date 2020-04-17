Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Посол США прокомментировал перенос парада Победы

Посол США прокомментировал перенос парада ПобедыФото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

США полностью поддерживают решение российских властей перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Так его прокомментировал посол Вашинтона в Москве Джон Салливан в Twitter-аккаунте американского дипломатического представительства.

В своем видеообращении посол сравнил угрозу пандемии со Второй мировой войной — как и тогда, странам приходится объединяться, чтобы победить.

«Окончание Второй мировой войны в Европе, поставившее точку в разгроме нацизма и фашизма — важное историческое событие, его нельзя забывать», — говорится в подписи к видео.

16 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса. Он объявил, что празднества обязательно пройдут, когда ограничительные меры будут сняты.

15 апреля российские ветеранские организации написали обращение к Путину, где попросили из-за коронавируса перенести парад Победы. В письме отмечалось, что парад должен стать не угрозой, а «поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников». В Кремле пообещали рассмотреть это обращение. Позднее принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что решение о переносе парада принято.

За последние сутки в России зафиксировано более 4000 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 32 тысяч. Новые случаи заражения зафиксированы в разных регионах страны, большинство из них — в Москве (1517), Московской области (107) и Санкт-Петербурге (131). С начала эпидемии в России скончались 273 человека, выздоровели 2590 человека.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Рози Хантингтон-Уайтли призналась, что хочет еще детей от Джейсона Стэтхема
Рози Хантингтон-Уайтли призналась, что хочет еще детей от Джейсона
Великая суббота 18 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Великая суббота 18 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Битва Джорджа Клуни за туалет в саду окончилась победой актера
Битва Джорджа Клуни за туалет в саду окончилась победой актера
Стали известны доходы Тимура Еремеева
Стали известны доходы Тимура Еремеева
Ученые сформулировали правило, которое облегчит поиск высокотемпературных сверхпроводников
Ученые сформулировали правило, которое облегчит поиск
Экономика Китая упала впервые за 30 лет
Экономика Китая упала впервые за 30 лет
ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет на фоне коронавируса
ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет на фоне коронавируса
Роберт Дауни — младший опубликовал тизер сериала "Перри Мэйсон"
Роберт Дауни — младший опубликовал тизер сериала "Перри Мэйсон"
Нефть дешевле $ 30: Россия и Саудовская Аравия готовы на новые меры
Нефть дешевле $ 30: Россия и Саудовская Аравия готовы на новые меры
Донорам крови для лечения пациентов с коронавирусом начнут платить в Москве
Донорам крови для лечения пациентов с коронавирусом начнут платить в

Топ на сегодня

Разведка США предупредила НАТО и Израиль о пандемии коронавируса заранее
Разведка США предупредила НАТО и Израиль о пандемии коронавируса
Канадская нефть оказалась не нужна США
Канадская нефть оказалась не нужна США
Мэр Новокузнецка на камеру решил отчитать нарушителя карантина, не нашел понимания и был грубо послан
Мэр Новокузнецка на камеру решил отчитать нарушителя карантина, не
США прошли пик коронавируса - Трамп
США прошли пик коронавируса - Трамп
Генсек ООН приветствовал обмен пленными на востоке Украины
Генсек ООН приветствовал обмен пленными на востоке Украины

Еще по теме

Президент России объявил о переносе парада Победы
В Кремле ответили на вопрос о переносе парада Победы в Москве
СМИ сообщили о переносе Парада Победы
Путин отложил подготовку к параду Победы из-за коронавируса