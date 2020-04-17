Посольство России высмеяло литовские обвинения в кибершпионаже

Алексей Вольцев

Посольство РФ ответило на высказанные накануне обвинения Министерством обороны Литвы в шпионаже через компьютерную технику.

«Нетрудно заметить, что в деле реализации, как мы понимаем, главного общегосударственного курса Литвы — противодействия России — у каждого из литовских органов власти есть своя зона ответственности. Одни из них клеймят Советский Союз и Россию за оккупации, аннексии и прочие преступления, другие — разоблачают „шпионскую деятельность“ восточного соседа, третьи запугивают „российской угрозой“ и т. д. и т. п. По неписанным правилам каждая структура должна периодически публично отчитываться о проделанной работе на этом направлении. Вот дошла очередь и до Министерства обороны. Следует отметить, что недавно на это уважаемое ведомство навесили сравнительно новую тематику — международную кибербезопасность. Дело это, понятно, муторное, что, впрочем, подтверждает обнародованный недавно отчет данного ведомства. Этим многословным, сумбурным и бездоказательным опусом литовской стороне приходится доказывать, что она с честью и достоинством выполняет почетную обязанность лидера кибернетических сил Евросоюза» — иронизируют в посольстве.

Там не исключают, что в Брюсселе или других столицах ЕС поставят «зачет» литовским военным. «У нас же данный доклад кроме недоумения ничего иного вызвать не может. Если верить местным бойцам киберфронта, „российская дезинформация“ проникает в страну не только через „контролируемые Кремлем средства массовой информации“, но и через каждый бюджетный домашний маршрутизатор для беспроводной сети — роутер, естественно сделанный в России. Впрочем, всю несуразицу, изложенную в отчете, перечислить трудно. Вывод же напрашивается совершенно очевидный: необходимо усиливать информационную и разъяснительную работу, активнее разоблачать антироссийские мифы, штампы и фейки. Давайте „поможем“ литовским борцам с гибридными угрозами!», — призвали российские дипломаты.

Напомним, накануне замминистра обороны Литвы Эдвинас Керза заявил, что широко используемое населением как в этой стране, так и во всем мире китайское интернет-оборудование может использоваться Москвой для слежки за литовцами.