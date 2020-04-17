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Пожар в Днепре: горел торговый центр (видео)

Пожар в Днепре: горел торговый центр (видео)

Вслед за пожаром на харьковском рынке «Барабашово», возгорание было замечено и в одном из торговых центров Днепра.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По информации начальника оперативно-координационного центра областного управления ГСЧС Олега Кушнирука, вечером 16 апреля в 20:41 к спасателям поступило сообщение о пожаре на 4-м этаже торгового центра «Мериада» по проспекту Александра Поля Центрального района.

«Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло в серверной комнате на 4-м этаже торгового центра» Мериада «. С оконного пространства наблюдалось открытое пламя», — рассказал руководитель спасателей.

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Благодаря слаженным действиям пожарных расчетов пожар в 21:37 был локализован, а десятью минутами спустя — ликвидирован.

По информации спасателей, в результате пожара погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожена мебель, компьютерное и телекоммуникационное оборудование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что головной болью спасателей продолжает оставаться ситуация в Чернобыльской зоне отчуждения, где во второй половине дня 16 апреля зафиксировано очередное возгорание. В этот раз очаг возгорания находился в селе Корогод Иванковского района Киевской области.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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