Президент России объявил о переносе парада Победы
Во время заседания Совета безопасности Владимир Путин объявил о переносе проведения парада Победы и всех подготовительных мероприятий, связанных с ним. Информацию об этом сообщил РБК.
Президент России поручил временно отложить проведение всех будущих торжеств в честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с пандемией, вызванной распространением коронавируса нового типа.
, - заявил Владимир Путин.
Организация праздника должна была начаться уже сейчас. Но сложившиеся обстоятельства не позволяют осуществить это на данный момент.
Президент РФ обратился к министру обороны, руководителям силовых ведомств и органам властей всех уровней изменить график и произвести подготовку к торжественному параду Победы на Красной площади и в регионах в более поздний срок.
Решения о новой дате проведения празднования победы в Великой Отечественной войне еще не принято.
Накануне представители ветеранских организаций попросили перенести торжественный парад на другое время, когда ситуация, связанная с ростом заболеваний коронавирусом, утихнет.Читайте также: Матвиенко: решение по дате проведения парада Победы будет принято в ближайшие дниВетеранские организации обратились к Путину с просьбой о переносе парада Победы