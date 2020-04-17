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Президент России объявил о переносе парада Победы

Президент России объявил о переносе парада Победы

Во время заседания Совета безопасности Владимир Путин объявил о переносе проведения парада Победы и всех подготовительных мероприятий, связанных с ним. Информацию об этом сообщил РБК.

Президент России поручил временно отложить проведение всех будущих торжеств в честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с пандемией, вызванной распространением коронавируса нового типа.

, - заявил Владимир Путин.

Организация праздника должна была начаться уже сейчас. Но сложившиеся обстоятельства не позволяют осуществить это на данный момент.

Президент РФ обратился к министру обороны, руководителям силовых ведомств и органам властей всех уровней изменить график и произвести подготовку к торжественному параду Победы на Красной площади и в регионах в более поздний срок.

Решения о новой дате проведения празднования победы в Великой Отечественной войне еще не принято.

Накануне представители ветеранских организаций попросили перенести торжественный парад на другое время, когда ситуация, связанная с ростом заболеваний коронавирусом, утихнет.

Читайте также: Матвиенко: решение по дате проведения парада Победы будет принято в ближайшие дниВетеранские организации обратились к Путину с просьбой о переносе парада Победы
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По материалам: u-f.ru

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