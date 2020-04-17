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Президент России перенес Парад Победы

Президент России перенес Парад Победы

Подготовка к проведению празднования 75-летия Дня Победы приостановлена из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

"Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, ещё чрезвычайно высоки. И это не даёт мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям.Поэтому поручаю Министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы", - сказал Путин.

По словам главы государства, празднование точно состоится в 2020 году, при этом, как подчеркнул он,  никто не отнимет у россиян право отметить праздник в кругу своих родных.

"Понимаю, что для всех нас именно 9 мая – это День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев", - сказал Владимир Путин.

По словам президента, все праздничные мероприятия к 9 мая обязательно пройдут, когда угроза, связанная с Covid-19, отступит. 

"Мы сделаем всё необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности. Уверен, что 9 Мая, День Победы, в этом году, как и всегда, станет объединяющим для общества, для нашего народа, для всей страны, придаст всем нам новые силы, чтобы преодолеть любые трудности и испытания. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведём все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году. Тем более что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов. Будет и наш главный парад в Москве, на Красной площади. И конечно, марш "Бессмертного полка" обязательно будет", - подытожил президент.


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По материалам: uposters.ru

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