Профессор из США оценила препараты для лечения COVID-19

Влада Некрасова

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости, какие лекарственные препараты используются при лечении коронавирусной инфекции COVID-19 и оценила их эффективность.

"Давайте все препараты разделим на две группы: с одной стороны препараты противовирусные, среди них есть хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин в России. На подходе еще два противопаразитарных препарата ивермектин, второй индометацин, он тоже должен испытываться", - сказала Баранова.

Она пояснила, что применение препаратов хлорохин нового ряда началось в Китае после начала эпидемии, когда пробовали множество лекарств, чтобы найти помогающее.

Коронавирус под микроскопом© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

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Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

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Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

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В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID

Ученый отметила, что, скорее всего, уйдут из практики противокоронавирусной терапии комбинации против ВИЧ, рибавирин и препараты интерферона.

"Они еще есть в рекомендациях, но уже понятно, что они особо не помогают", - заявила Баранова.

Она пояснила, что, например, проблема интерферона в том, что у него очень маленькое окно возможности при таких инфекциях, как COVID-19.

"Интерферон эффективен в начале развития заболевания, когда человек только почувствовал, что у него горло запершило. Однако в этот момент никто не угадает без теста, есть ли человека коронавирус. На поздних стадиях заболевания, когда уже пневмония, одышка и температура, интерферон применять не только поздно, но и вредно", - уточнила биолог.

Баранова отнесла ко второй группе лекарств против COVID-19 препараты, которые действуют на хозяина, то есть человека.

"Эти препараты, которые, может быть, и не влияют на репликацию (размножение - ред.) вируса. Нужно сказать, что коронавирусная инфекция по своему течению - это инфекция острая, в конце этого заболевания всегда происходит излечение, мы с ней точно справимся, если, конечно, (организм - ред.) выдержит напор вируса. Вторая группа препаратов помогает выдержать", - пояснила биолог.

Она отметила, что для помощи организму в арсенале врачей хорошо известные лекарства для "сбивания" температуры, лекарства от кашля и так далее. Они применяются в других похожих ситуациях и помогают человеку дожить до того момента, пока вирус не будет вычищен из организма антителами.

"В случае с коронавирусом можно применять специфические препараты против воспаления, в том числе очень сильные - так называемые моноклональные антитела. Они очень точно работают, отключают конкретные рецепторы или лиганды (химическое соединение, которое формирует связь с участком рецептора - ред.)", - уточнила биолог.

Собеседница агентства уточнила, что существуют моноклональные антитела, которые используются для больных с артритом, астмой и другими хроническими заболеваниями.