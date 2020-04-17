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Путин: Коронавирус уходит в регионы, должна быть 100%-ная готовность

Путин: Коронавирус уходит в регионы, должна быть 100%-ная готовность

Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, однако теперь проблема распространения инфекции касается каждого региона России. Об этом сегодня, 17 апреля, предупредил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах РФ.

«Хочу еще раз подчеркнуть, Москва столкнулась первой, как я сказал, с этой проблемой, но мы видим, что эта проблема уходит в регионы и нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом! — сказал Путин. — Нам важно, чтобы по всей стране — не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе была 100%-ная готовность, чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать людям, столкнувшимся с болезнью».

Президент пояснил, что риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации.

«Была поставлена задача дополнительно развернуть в регионах 95 тыс. именно специализированных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией, на 3 апреля было готово 30% таких коек, по оперативной информации на вчерашний день — 72%», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что к 28 апреля эта работа должна быть полностью завершена.

«До установленного срока осталось менее двух недель, поэтому прошу максимально нарастить темп, — обратился президент к участникам видеоконференции. — Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился на каждой из наших территорий. Береженого Бог бережет».

Как сообщало ИА Newstes , в Москве на сегодня зарегистрировано 18 105 случаев заболевания из 32 008 в целом по России.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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