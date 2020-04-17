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Путин отложил подготовку к параду Победы из-за коронавируса

Путин отложил подготовку к параду Победы из-за коронавируса

Из-за рисков, связанных с распространением коронавируса в России, президент Владимир Путин принял решение отложить подготовку к параду Победы в Москве и во всех регионах страны. Об этом он заявил на встрече с постоянными представителями Совета Безопасности.

Глава государства отметил, что при проведении мероприятий 9 мая подготовку к ним следует начинать уже сейчас, но на данный момент это небезопасно.

«Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — сказал президент.

Вместе с парадом переносятся и все остальные массовые мероприятия, связанные с празднованием 75-летия Победы. По словам Путина, они пройдут позже в этом году.

При этом он отметил, что День Победы в России с 9 мая перенести не возможно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, как передает РИА «Новости», назвал решение о переносе парада Победы вынужденным, но правильным. Парламентарий подчеркнул, что президент думает в первую очередь о жизни россиян, поэтому пошел на такой шаг. По его словам, депутаты Госдумы поддерживают это решение.

Как уже сообщало ИА Newstes, сразу 12 ветеранских организаций России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы из-за коронавирусной эпидемии. По мнению авторов письма, перенос парада станет «проявлением уважения к ветеранам».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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