Путин перенес срок предоставления главами госучреждений сведений о доходе

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа сроков представления сведений о доходах для руководителей федеральных госучреждений, сообщает пресс-служба Кремля.

"Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

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