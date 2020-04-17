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Путин перенес срок предоставления главами госучреждений сведений о доходе

Путин перенес срок предоставления главами госучреждений сведений о доходе
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа сроков представления сведений о доходах для руководителей федеральных госучреждений, сообщает пресс-служба Кремля.

"Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

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# Экономика
По материалам: ria.ru

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