Путин поручил правительству оценить меры против COVID-19 в регионах
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с рабочей группой Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV... провести анализ принимаемых в субъектах Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и поддержке экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и дать оценку их достаточности, а также проанализировать ход выполнения ранее данных поручений, касающихся принятия таких мер", - говорится в поручении.
Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.