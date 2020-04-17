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Путин поручил правительству оценить меры против COVID-19 в регионах

Путин поручил правительству оценить меры против COVID-19 в регионах
Президент России Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета до 20 апреля проанализировать и дать оценку мерам по борьбе с коронавирусом, которые принимаются в регионах РФ.

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с рабочей группой Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV... провести анализ принимаемых в субъектах Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и поддержке экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и дать оценку их достаточности, а также проанализировать ход выполнения ранее данных поручений, касающихся принятия таких мер", - говорится в поручении.


Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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