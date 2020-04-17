Путин призвал действовать активнее и быстрее из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин призвал действовать активнее и быстрее из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает ТАСС.

С таким заявлением глава государства обратился к губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину. «Объективные трудности существуют, но на то вы и работаете, чтобы преодолевать их, надо работать активнее», — сказал Путин в ходе видеоконференции.