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Путин призвал действовать активнее и быстрее из-за коронавируса

Путин призвал действовать активнее и быстрее из-за коронавирусаФото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин призвал действовать активнее и быстрее из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает ТАСС.

С таким заявлением глава государства обратился к губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину. «Объективные трудности существуют, но на то вы и работаете, чтобы преодолевать их, надо работать активнее», — сказал Путин в ходе видеоконференции.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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