Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Райан Рейнольдс записал забавное видео вместе с матерью Блейк Лайвли: "На карантине в доме тещи"

Райан Рейнольдс записал забавное видео вместе с матерью Блейк Лайвли: "На карантине в доме тещи"

Чувство юмора 43-летнего Райана Рейнольдса часто помогает ему привлечь внимание к новым кинопроектам и своей семье, а теперь оно еще и заставляет широкую аудиторию его фолловеров в инстаграме обращать внимание на борьбу с коронавирусом. Сегодня актер поделился видеороликом, записанным в поддержку благотворительной организации, помогающей медицинским работникам. Забегая вперед, сразу скажем, что в записи видео приняла участие теща Райана.

Рейнольдс попросил своих поклонников приобрести футболки с названием благотворительного фонда Conquer COVID-19, чтобы внести небольшой вклад в борьбу с пандемией.


Райан Рейнольдс в кадре из видео

Мы просим каждого канадца купить эту футболку. Она настолько невзрачна, что делает его владельца практически невидимым. Например, я нахожусь на карантине у своей тещи, и она уже несколько дней ищет меня. Все средства от продажи этой ужасной футболки пойдут на покупку средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер, которые сейчас наиболее уязвимы. Знаю, что это не самая захватывающая перспектива, но чем быстрее мы защитим этих парней, тем быстрее они вернут нас к привычной скучной жизни,— сказал Райан.


Маме его 32-летней жены Блейк Лайвли досталась эпизодическая роль в этой социальной рекламе зятя. Теща актера прервала его финальную реплику в видео.Райан, ты здесь, дорогой? Готова поклясться, что слышала его голос,— прокричала она за кадром.


Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс


 


Райан Рейнольдс

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Генсек ООН объявил об угрозе гибели сотни тысяч детей из-за коронавируса
Генсек ООН объявил об угрозе гибели сотни тысяч детей из-за
Трампа обвинили в многочисленных нарушениях свободы прессы
Трампа обвинили в многочисленных нарушениях свободы прессы
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Пять эффективных ритуалов на богатство, которые можно провести, не выходя из дома
Пять эффективных ритуалов на богатство, которые можно провести,
В Арктике обнаружены бактерии, способные разлагать нефть
В Арктике обнаружены бактерии, способные разлагать нефть
В Сети появился сингл “Why Not” из третьего сезона "Убивая Еву"
В Сети появился сингл “Why Not” из третьего сезона "Убивая Еву"
Возвращающийся на Землю экипаж попрощался с остающимися на МКС коллегами
Возвращающийся на Землю экипаж попрощался с остающимися на МКС
Мединского исключили из Фонда кино
Мединского исключили из Фонда кино
Валерий Меладзе: «Распустили всех помощников. Альбина готовит, я мою посуду»
Валерий Меладзе: «Распустили всех помощников. Альбина готовит, я мою
Киев накрыло смогом от пожаров в Чернобыльской зоне
Киев накрыло смогом от пожаров в Чернобыльской зоне
Число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч
Число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

Топ на сегодня

НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
В России активизировались продуктовые грабители
В России активизировались продуктовые грабители
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
Обращения Путина к россиянам не планируется, заявил Песков
Обращения Путина к россиянам не планируется, заявил Песков

Еще по теме

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс отпраздновали день рождения дочери в Диснейленде
Райан Рейнольдс пересказал забавный разговор с дочерью, а Блейк Лайвли высмеяла его кулинарные способности
Инсайдер: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс задумались о третьем ребенке
Блейк Лайвли посмеялась в сети над Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом