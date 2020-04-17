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Раскрыта точность зарегистрированных в России тестов для выявления коронавируса

Раскрыта точность зарегистрированных в России тестов для выявления коронавирусаФото: Илья Питалев / РИА Новости

Точность 11 зарегистрированных в России тест-систем для диагностики коронавируса на территории страны составляет более 95 процентов. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

В ведомстве добавили, что погрешность в пять процентов связана с неправильным сбором мазков, обработкой, транспортировкой и хранением анализов.

Там уточнили, что раскрыли данные по состоянию на 14 апреля — тогда стало известно о регистрации и разрешении на использование 11 тест-систем, которые не являются экспресс-тестами. В Росздравнадзоре также сообщили о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об отсутствии в мире вакцины против коронавируса, и средства с заявленным профилактическим действием в отношении инфекции могут навредить здоровью.

По последним данным, за сутки в 78 регионах России обнаружили 3448 случаев заражения. Их общее число составляет 27938. Также зафиксирована смерть 34 пациентов, таким образом, общее число летальных исходов выросло до 232 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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