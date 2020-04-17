Разведка США предупредила НАТО и Израиль о пандемии коронавируса заранее

Вадим Карасев

Фото: Oded Balilty / AP

Разведка США, выпустившая доклад о возможной пандемии коронавируса в ноябре прошлого года, заранее предупредила об опасности не только администрацию президента Дональда Трампа, но также НАТО и Израиль. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на телеканал Channel 12.

Доклад американской разведки был составлен на второй неделе ноября 2019 года, когда информации о вспышке болезни еще не было в открытом доступе. Помимо администрации Трампа разведчики решили предупредить об опасности НАТО и Израиль.

Отмечается, что израильские военные чиновники обсуждали возможность распространения вируса в регионе и его влияние на Израиль и соседние страны еще в ноябре. Информация дошла также до «лиц, принимающих решение» и Министерства здравоохранения, однако после этого якобы не было сделано никаких шагов для предотвращения ситуации.

При этом остается неясным, был ли это тот самый доклад, о котором ранее сообщали ABC News. Разведчики якобы предупредили, что дальнейшее распространение вируса, появившегося в Ухане, может перерасти в пандемию. Однако Трамп позже назвал информацию о докладе фейком.