Разведка США проверит версию о распространении коронавируса из лаборатории

Вадим Карасев

Фото: Brian Inganga / AP

Разведка США проверит версию о распространении коронавируса, согласно которой он распространился из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщает Washington Examiner.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли подтвердил, что военная разведка занимается этим вопросом. По его словам, пока что доказательства указывают скорее на то, что вирус появился естественным путем. «Но мы не знаем наверняка», — отметил он.

При этом отмечается, что некоторые высокопоставленные чиновники не согласны с генералом. По их мнению, лабораторное происхождение вируса гораздо более вероятно, чем естественное. Журналист Джош Роджин (Josh Rogin) заявил, что китайская сторона скрыла все связанные с лабораторией доказательства.

Версия о том, что первый в мире человек, заразившийся коронавирусом, работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, где была зафиксирована вспышка COVID-19, была упомянута Fox News. Аналогичную версию выдвигала и британская Daily Mail. Китай опровергал все слухи о том, что коронавирус разрабатывался в лаборатории