Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19

Алексей Вольцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить регионам РФ более 32,4 миллиарда рублей для оказания медицинской помощи больным коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Выделить Минфину России из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 32408000 тысяч рублей на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации ... для обеспечения оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией", - говорится в документе.

Отмечается, что в частности средства выделены регионам на оснащение коечного фонда медицинских организаций, обеспечение системой снабжения кислородом и средствами индивидуальной защиты для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Добавляется, что Минфин РФ должен перевести дотации бюджетам регионов в течение трех рабочих дней с момента подписания распоряжения.

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