Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19

Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19

Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить регионам РФ более 32,4 миллиарда рублей для оказания медицинской помощи больным коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Выделить Минфину России из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 32408000 тысяч рублей на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации ... для обеспечения оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией", - говорится в документе.

Отмечается, что в частности средства выделены регионам на оснащение коечного фонда медицинских организаций, обеспечение системой снабжения кислородом и средствами индивидуальной защиты для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Добавляется, что Минфин РФ должен перевести дотации бюджетам регионов в течение трех рабочих дней с момента подписания распоряжения.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Петербурге медики массово заразились коронавирусом
В Петербурге медики массово заразились коронавирусом
Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек
Путин перенес срок предоставления главами госучреждений сведений о доходах
Путин перенес срок предоставления главами госучреждений сведений о
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19
Собянин рассказал о запасе прочности системы здравоохранения в Москве
Собянин рассказал о запасе прочности системы здравоохранения в Москве
Марьяна Ро: «Я не понимала, как можно фанатеть от Face»
Марьяна Ро: «Я не понимала, как можно фанатеть от Face»
МИД Грузии обвинил Россию в продолжении «политики оккупации и бордеризации»
МИД Грузии обвинил Россию в продолжении «политики оккупации
Сбрившего брови рэпера Джигана отправили в элитный реабилитационный центр
Сбрившего брови рэпера Джигана отправили в элитный реабилитационный
Медведев заявил, что Россия не рассчитывает на отмену санкций
Медведев заявил, что Россия не рассчитывает на отмену санкций
Байден начал готовиться к победе над Трампом
Байден начал готовиться к победе над Трампом
"Большие гастроли – онлайн" набрали больше пяти миллионов просмотров
"Большие гастроли – онлайн" набрали больше пяти миллионов просмотров
Российские предприятия получат 200 миллиардов рублей помощи из-за кризиса
Российские предприятия получат 200 миллиардов рублей помощи из-за

Топ на сегодня

Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Еще по теме

Правительство увеличило дотации на сбалансированность бюджетов регионов
Правительство распределило 33,5 млрд субсидий региональным бюджетам
Медведев выделил регионам 20 млрд рублей на повышение МРОТ
Правительство обсудит дотации регионам с лучшими результатами развития