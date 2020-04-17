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Регионы смогут временно отменить курортный сбор

Регионы смогут временно отменить курортный сбор

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 17 апреля 2020 года


Регионам дадут право приостановить взимание курортного сбора. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 17 апреля.

Инициатива будет касаться эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском и Ставропольском краях.

Согласно закону, разработанному главой Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым и зампредом Совета Федерации Николаем Журавлёвым, субъекты, где такой сбор взимается, могут приостановить его действие в отдельных или всех муниципальных образованиях. Уточняется, что приостанавливать взимание курортного сбора можно будет как на отдельных территориях, так и во всех муниципальных образованиях сразу.

Как отмечают авторы законодательной инициативы, на фоне пандемии COVID-19 гарантировать полную загрузку и прибыльность курортной инфраструктуры на текущий сезон нельзя. Поэтому с высокой вероятностью регион даже при отсутствии поступлений от курортного сбора будет вынужден нести расходы на его администрирование.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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