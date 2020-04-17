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Решетников исключил вероятность повторения дефолта 1998 года

Решетников исключил вероятность повторения дефолта 1998 года

Россию не ждет повторение дефолта 1998 года из-за ситуации, которая сейчас возникла в экономике после начала пандемии коронавируса. Как сообщает РИА «Новости», такое мнение высказал министр экономического развития страны Максим Решетников.

Он отметил, что сейчас государству следует помочь бизнесменам, чтобы у них «осталось желание» продолжать свое дело.

«Мне кажется, сейчас пройдет время, и мы поймем, что показал нам этот кризис: мы построили очень развитую, очень диверсифицированную экономику», — сказал Решетников.

Так, глава Минэкономразвития, обратил внимание, что в настоящее время государство занято спасением малого и среднего бизнеса, а не крупных предприятий. Кроме того, министр напомнил, что Россия сталкивалась с серьезными кризисами в 2008 и 2014 годах, и указал на цикличность в развитии экономики.

Ранее ИА Newstes сообщало, что отрасли экономики России, наиболее пострадавшие из-за ситуации с пандемией коронавируса, могут потерять до 18 трлн рублей.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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