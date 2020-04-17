Робби Уильямс сделал неожиданный кавер на песню любимой группы
Сегодня, 07:56 Влада Некрасова
. Робби Уильямс сделал необычный кавер на песню ‘Motorcycle Emptiness’ группы Manic StreetPreachers, сидя дома на карантине, сообщает NME.
Британский исполнитель продолжает веселить поклонников на самоизоляции, устраивая в инстаграме эфиры, во время которых перепевает известные треки.
В ходе таких онлайн-встреч выяснилось, что Робби очень нравится группа Manic Street Preachers. Он решил спеть их песню с дебютного альбома 1992 года “Generation Terrorists”.
продолжает свою давнюю словесную вражду с бывшим фронтменом группы Oasis Лиамом Галлахером.
По материалам: ria.ru