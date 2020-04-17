Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Робби Уильямс сделал неожиданный кавер на песню любимой группы

Робби Уильямс сделал неожиданный кавер на песню любимой группы
. Робби Уильямс сделал необычный кавер на песню ‘Motorcycle Emptiness’ группы Manic StreetPreachers, сидя дома на карантине, сообщает NME.

Британский исполнитель продолжает веселить поклонников на самоизоляции, устраивая в инстаграме эфиры, во время которых перепевает известные треки.

В ходе таких онлайн-встреч выяснилось, что Робби очень нравится группа Manic Street Preachers. Он решил спеть их песню с дебютного альбома 1992 года “Generation Terrorists”.


продолжает свою давнюю словесную вражду с бывшим фронтменом группы Oasis Лиамом Галлахером.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Китай: экономика заработала, но страдает от низкого спроса на мировом рынке
Китай: экономика заработала, но страдает от низкого спроса на мировом
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжают тушить очаги тления
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжают тушить очаги тления
Что в конверте и кому достаются деньги: Стас Садальский раскрыл правду о шоу «Секрет на миллион»
Что в конверте и кому достаются деньги: Стас Садальский раскрыл
Разведка США проверит версию о распространении коронавируса из лаборатории
Разведка США проверит версию о распространении коронавируса из
Страстная пятница 17 апреля 2020 года: обычаи, традиции и приметы
Страстная пятница 17 апреля 2020 года: обычаи, традиции и приметы
США готовятся объявить дефолт по долгам Китаю
США готовятся объявить дефолт по долгам Китаю
Стас Барецкий обвинил богачей и проституток в появлении коронавируса в России
Стас Барецкий обвинил богачей и проституток в появлении коронавируса
Covid-19 в России будут лечить китайским препаратом: события ночи 17 апреля
Covid-19 в России будут лечить китайским препаратом: события ночи
Названы лучшие яйца
Названы лучшие яйца
Робби Уильямс сделал неожиданный кавер на песню любимой группы
Робби Уильямс сделал неожиданный кавер на песню любимой группы
В Китае не произошло масштабного сокращения работников из-за COVID-19
В Китае не произошло масштабного сокращения работников из-за COVID-19
Глава Пятигорска покинул пост из-за коронавируса
Глава Пятигорска покинул пост из-за коронавируса

Топ на сегодня

Канадская нефть оказалась не нужна США
Канадская нефть оказалась не нужна США
Разведка США предупредила НАТО и Израиль о пандемии коронавируса заранее
Разведка США предупредила НАТО и Израиль о пандемии коронавируса
США прошли пик коронавируса - Трамп
США прошли пик коронавируса - Трамп
Генсек ООН приветствовал обмен пленными на востоке Украины
Генсек ООН приветствовал обмен пленными на востоке Украины
Мэр Новокузнецка на камеру решил отчитать нарушителя карантина, не нашел понимания и был грубо послан
Мэр Новокузнецка на камеру решил отчитать нарушителя карантина, не

Еще по теме

Робби Уильямс представился лидером Oasis ради секса с журналисткой
Новый клип Робби Уильямся (Robbie Williams) — Love My Life
Митя Фомин признался, что мечтает спеть с Робби Уильямсом
Певец Робби Уильямс поведал общественности о борьбе "со смертельным недугом"