Робби Уильямс сделал неожиданный кавер на песню любимой группы

Влада Некрасова

. Робби Уильямс сделал необычный кавер на песню ‘Motorcycle Emptiness’ группы Manic StreetPreachers, сидя дома на карантине, сообщает NME.

Британский исполнитель продолжает веселить поклонников на самоизоляции, устраивая в инстаграме эфиры, во время которых перепевает известные треки.

В ходе таких онлайн-встреч выяснилось, что Робби очень нравится группа Manic Street Preachers. Он решил спеть их песню с дебютного альбома 1992 года “Generation Terrorists”.

продолжает свою давнюю словесную вражду с бывшим фронтменом группы Oasis Лиамом Галлахером.