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Роберт Дауни — младший опубликовал тизер сериала "Перри Мэйсон"

Роберт Дауни — младший опубликовал тизер сериала "Перри Мэйсон"
. Роберт Дауни — младший опубликовал в Твиттере тизер трейлера сериала "Перри Мэйсон". Актер спродюсировал этот проект вместе с женой Сьюзан.

Действие происходит в 1930-е годы в Лос-Анджелесе. Клиенты просят адвоката Перри Мэйсона расследовать несколько непростых дел. Помогать главному герою будет частный детектив Пол Дрейк.


исполнит главную роль, но он стал исполнительным продюсером. В итоге адвоката сыграл актер Мэттью Риз.

В сериале снялись: Татьяна Маслани, Джон Литгоу и другие.

Выход телешоу состоится в этом году на HBO.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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