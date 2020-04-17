Роберт Дауни — младший опубликовал тизер сериала "Перри Мэйсон"
Сегодня, 11:00 Анастасия Иванова
. Роберт Дауни — младший опубликовал в Твиттере тизер трейлера сериала "Перри Мэйсон". Актер спродюсировал этот проект вместе с женой Сьюзан.
I know it's Tuesday because I'm still wearing my Sunday pajamas. I ALSO know a way to get an exclusive sneak peek at PERRY MASON. All my love, DSB (double-scrub Bob) #PerryMasonHBO pic.twitter.com/JOq3ir31lN— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) April 14, 2020
Действие происходит в 1930-е годы в Лос-Анджелесе. Клиенты просят адвоката Перри Мэйсона расследовать несколько непростых дел. Помогать главному герою будет частный детектив Пол Дрейк.
исполнит главную роль, но он стал исполнительным продюсером. В итоге адвоката сыграл актер Мэттью Риз.
В сериале снялись: Татьяна Маслани, Джон Литгоу и другие.
Выход телешоу состоится в этом году на HBO.
По материалам: ria.ru