Роберт Дауни — младший опубликовал тизер сериала "Перри Мэйсон"

Анастасия Иванова

I know it's Tuesday because I'm still wearing my Sunday pajamas. I ALSO know a way to get an exclusive sneak peek at PERRY MASON. All my love, DSB (double-scrub Bob) #PerryMasonHBO pic.twitter.com/JOq3ir31lN — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) April 14, 2020

. Роберт Дауни — младший опубликовал в Твиттере тизер трейлера сериала "Перри Мэйсон". Актер спродюсировал этот проект вместе с женой Сьюзан.

Действие происходит в 1930-е годы в Лос-Анджелесе. Клиенты просят адвоката Перри Мэйсона расследовать несколько непростых дел. Помогать главному герою будет частный детектив Пол Дрейк.

исполнит главную роль, но он стал исполнительным продюсером. В итоге адвоката сыграл актер Мэттью Риз.

В сериале снялись: Татьяна Маслани, Джон Литгоу и другие.

Выход телешоу состоится в этом году на HBO.