Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание режима самоизоляции

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о пяти шагах, способных приблизить окончание режима самоизоляции, среди которых соблюдение дистанции с людьми в 1,5-2 метра. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня главной задачей остается победа над коронавирусной инфекцией, достичь которую мы можем только совместными усилиями. Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды», — говорится в сообзении.

В ведомстве уверены, чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам.

Для приближения окончания карантинных мероприятий, в Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам оставаться дома, поддерживать чистоту в помещении, общаться с родственниками дистанционно, использовать маску при выходе из дома, а также соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими, мыть руки с мылом и применять антисептические средства.

Ранее в МЧС заявили, что здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. В министерстве также рекомендовали включить в свой рацион пищу, богатую белками.