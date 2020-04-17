Россия рассказала о готовности помочь Украине в Чернобыле

Вадим Карасев

Фото: пресс-служба ГСЧС Украины

Россия готова помочь Украине в Чернобыле. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, который транслируется на YouTube-канале Russia Today.

«Мы отслеживаем ситуацию с лесными пожарами, я уже упоминала эту тему сегодня (...). На данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия нам не поступало», — отметила она. Захарова подчеркнула, что если Киев все же направит обращение в Москву, оно будет рассмотрено.

Ранее дождливая погода помогла остановить распространение огня на территории зоны отчуждения в Чернобыле, с которым спасатели боролись почти две недели с начала апреля. Однако затем пожар возобновился из-за песчаной бури, которая раздула очаги тления.

Огонь перешел на левый берег реки Припять и подобрался непосредственно к атомной станции. Многие бывшие села рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес.