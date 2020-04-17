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Россиян с правом на бесплатные лекарства могут объединить в регистр

Россиян с правом на бесплатные лекарства могут объединить в регистр

С 1 июля 2020 года в России может заработать Федеральный регистр граждан, которые должны получать лекарства и медицинские изделия за счет бюджетных средств. Он будет интегрирован с другими информационными системами и станет частью единой государственной системы социального обеспечения. Это сказано в законопроекте кабмина, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 17 апреля.

Документ также закрепляет обязательное требование о пересмотре перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) не реже раза в год. При этом сохраняется право регионов на определение лекарственных препаратов, не включенных в перечень ЖНВЛП, которыми будут обеспечиваться граждане за счет средств субъектов.

Документ был разработан во исполнение поручений Президента РФ от 17 декабря 2018 года и от 24 января 2020 года.

Сейчас назначение лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатные медикаменты в рамках предоставления государственной социальной помощи, осуществляется в рамках перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций. А перечень таких препаратов формируется из включенных в перечень ЖНВЛП. На 2020 год их насчитывается 758.

Если инициатива станет законом, то с помощью Федерального регистра граждан повысится точность прогнозирования потребности в лекарственных препаратах, будет обеспечен постоянный мониторинг наличия, прежде всего ЖНВЛП, в аптеках, а также минимизируются риски дефицита важных лекарств и медицинских изделий в регионах, исключено дублирование льгот и двойное финансирование.

Как ранее отметил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, «бюджетирование должно быть понятным и прозрачным, а помощь в обеспечении граждан лекарственными препаратами — действенной и доступной». По его словам, важно, что законопроект предлагает не только создать единый электронный перечень льготников, но, прежде всего, упростить получение гражданами бесплатной медикаментозной помощи. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

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По материалам: pnp.ru

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