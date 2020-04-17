Россиянам покажут комедию от создателей «Холопа» и научат смотреть в небо в Okko

Вадим Карасев

Кадр: фильм «Отель «Белград»»

Онлайн-кинотеатр Okko представит эксклюзивную премьеру фильма «Отель "Белград"» от создателей комедии «Холоп». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Okko предлагает пользователям посмотреть ленту 17 апреля. В фильме Константина Статского главные роли сыграли Милош Бикович и Диана Пожарская. Лента снималась при участии киностудии Yellow, Black & White, создававшей картину «Холоп», самый кассовый фильм в истории российского кинематографа.

Утром, в 8:00, пользователям онлайн-кинотеатра представят лекцию об особенностях астрономических наблюдений в разных широтах, затем в 10:00 их ждет тренировочное видео по обучению танцевальной связке за 15 минут. Перед полуднем (12:00) пройдет сеанс документального фильма о вулканах Камчатки, в 14:00 состоится показ балет «Жизель» в исполнении труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В 16:00 в Okko покажут постановку Ивана Вырыпаева «Интертеймент». Мистическая пьеса посвящена любви и размытию границ между театральной сценой и реальностью. В 19:00 в Okko состоится показ онлайн-концерта группы «Сплин» программы «Шоу ON!». Вечером, в 21:00, детских слушателей ждет рассказ из коллекции «Сказки на ночь».

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.