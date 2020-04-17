Российские предприятия получат 200 миллиардов рублей помощи из-за кризиса

Анастасия Иванова

Предприятия и организации в РФ получат 200 миллиардов рублей помощи в различной форме в условиях кризиса, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев.

"В 200 миллиардов президент оценил ту помощь, которая будет оказана субъектам федерации в ближайшее время, и в 200 миллиардов мы можем оценить ту помощь, которую получат в той или иной форме предприятия, организации", - сказал Исаев в эфире телеканала "Россия 1".

Депутат подчеркнул, что это "не последние и не конечные" цифры.

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