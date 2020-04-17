Российские предприятия производят свыше восьми миллионов масок в сутки

Влада Некрасова

Российские предприятия опережают план Минпромторга и уже производят свыше 8 миллионов масок в сутки, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

"Одних только масок сейчас производится более 8 миллионов в сутки. Это уже больше, чем то, что мы обещали выпустить к концу месяца", - сказал Мантуров, слова которого приводятся в пресс-релизе министерства.

Спрос на медицинские маски возрос в России из-за пандемии коронавируса COVID-19. К производству масок в РФ присоединились предприятия легкой промышленности и даже исправительные учреждения.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.