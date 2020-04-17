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Российские волонтеры начали работать в эпицентре очага коронавируса

Российские волонтеры начали работать в эпицентре очага коронавирусаКадр: ИД Ульяновская правда / YouTube

Активисты движения «Волонтеры Победы» совместно с депутатами, спасателями, медиками, педагогами и представителями партии «Единая Россия» из Ульяновска начали работать в эпицентре очага коронавирусной инфекции. Добровольцы выехали в Карсунский район, где был введен режим особых ограничений и жесткой самоизоляции, сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в «Ленту.ру».

По информации «Волонтеров Победы», выезд связан с тем, что первичный тест на коронавирус показал положительный результат у медсестры и врача Карсунской районной больницы. Уточняется, что активисты обошли более 300 домов и рассказали местным жителям, как нужно вести себя во время распространения коронавируса, куда нужно обращаться и как обезопасить себя и своих близких.

Волонтеров обеспечили специальными средствами защиты, которые закрывают тело, голову, а также респираторами и перчатками. Как рассказала руководитель регионального отделения «Волонтеров Победы» в Ульяновской области Людмила Князькова, людей спрашивали о наличии и отсутствии симптомов коронавирусной инфекции, уточняли, какие потребности есть у людей, а также призывали оставаться дома. «Сами жители реагируют хорошо, не паникуют, выполняют рекомендации и ждут, когда закончится этот сложный период», — заверила она.

Отмечается, что в оперативных штабах работают более 21 тысячи «Волонтеров Победы». Они помогают в работе колл-центров, принимают и обрабатывают звонки, помогают ветераном Великой Отечественной войны, доставляют продукты и лекарства тем, кто находится в полной изоляции.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки свыше четырех тысяч случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели, 273 пациента с коронавирусом умерли.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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