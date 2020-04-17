Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Вадим Карасев

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил Андрей Атрощенко хирург-онколог больницы Управления делами президента России, перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом.

По его словам, подобная гиперреакция иммунитета — так называемый «цитокиновый шторм» — может привести к «опасным состояниям, вплоть до реанимации».

«Агрессия этой болезни кроется в реакции иммунитета. Принимаю человека, который себя достаточно неплохо чувствует. Компьютерная томограмма легких у него тоже относительно нормальная. А через три-четыре дня пациент ухудшается, вплоть до реанимации», — рассказал Атрощенко.

По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, около 200 пациентов с коронавирусом умерли.