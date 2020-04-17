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Рози Хантингтон-Уайтли призналась, что хочет еще детей от Джейсона Стэтхема

Рози Хантингтон-Уайтли призналась, что хочет еще детей от Джейсона Стэтхема

Рози Хантингтон-Уайтли позволяет своим поклонникам узнать ее немного лучше. Вчера вечером модель и актриса решила ответить фанатам на самые популярные вопросы, которые те задавали ей в инстаграме. Рози, которой в субботу исполняется 33 года, коснулась и темы личной жизни.


Рози Хантингтон-Уайтли (архивное фото)

Рози рассказала, как она впервые встретила Джейсона Стэтхема, призналась, что они хотят больше детей, и что у их двухлетнего сына Джека "правильный" английский акцент, несмотря на то что живут они в США.

Мы встретились на вечеринке в Лондоне в 2009 году! Это была мгновенная химия,

— написала модель под совместной фотографией с женихом.


Также она рассказала про то, как их сын чувствует себя в условиях пандемии, которая охватила весь мир.

Нам повезло, что сейчас мы наслаждаемся временем, проведенным в семье. Он чувствует себя отлично. Ему исполняется три года через несколько месяцев, не могу в это поверить! Ну а сейчас мы пытаемся приучить его к горшку!

— написала знаменитость.


На вопрос, есть ли у Джека американский акцент, Рози ответила:

Я действительно горжусь тем, что у него правильный британский акцент, и у него такой же громкий голос, как у Джейсона, — эта парочка очень шумная!

Модель также сообщила, что они превратили свой гараж в спортивный зал и следят за онлайн-тренировками Симоны Де Ла Рю, чтобы поддерживать себя в форме.


Поклонники поинтересовались, не чувствует ли Рози разницу в возрасте со своим избранником.

Отнюдь нет, 20-летняя разница в возрасте не является проблемой. Никогда это не было проблемой! Возраст — это просто цифра!

— подытожила она.


Рози Хантингтон-Уайтли призналась, что ее любимая страна для путешествий — Новая Зеландия

Рози и Джейсон начали встречаться в начале 2010 года. Спустя шесть лет актер сделал любимой предложение. Она продемонстрировала свое обручальное кольцо с белыми бриллиантами на красной ковровой дорожке "Золотого глобуса" в 2016 году, однако пара до сих пор не назначила точную дату свадьбы.

Ранее она рассказывала, что брак не был приоритетом для них.

Мы так долго были сосредоточены на нашей работе. Мы определенно говорим об этом, мы с нетерпением ждем этого времени. Но для нас это не самое главное, мы и так счастливы,

— объясняла она.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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