Рубль вечером заметно укрепляется на попытках коррекции нефтяных цен

Лидия Мартынова

Рубль по-прежнему ощутимо прибавляет к доллару и евро, отыгрывая попытки рынка нефти вечером вернуться к росту после двух дней обвала.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.45 мск снижается на 52 копейки, до 74,29 рубля, курс евро - на 1,12 рубля, до уровня 80,53 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль пытается восстанавливаться на нефти

"Российская валюта смогла проигнорировать неуверенную динамику цен на нефть, а также слабость валют развивающихся экономик. В результате доллар растерял часть вчерашнего роста и пока продолжает двигаться под сопротивлением на уровне 75 рублей", - отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Brent прибавляет в цене 0,5%, достигая 27,84 доллара, при том что в течение дня динамика нефтяных котировок была разнонаправленной.