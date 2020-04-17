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Саша Савельева трогательно поздравила мужа с десятой годовщиной свадьбы

Саша Савельева трогательно поздравила мужа с десятой годовщиной свадьбы
Саша Савельева и Кирилл Сафонов сегодня отмечают важное семейное событие. Артистка призналась, что является хорошей женой, поскольку рядом с ней находится практически идеальный мужчина.

Влюбленные поженились 17 апреля 2010 года. Тогда не все поклонники верили, что паре удастся создать счастливую и крепкую семью, но звезды смогли доказать обратное. Бывшая солистка группы «Фабрика» трогательно поздравила супруга с годовщиной.

«Сегодня мама Кирилла сказала, что я сделала из ее сына хорошего мужа. А рядом с таким мужем стать плохой женой нет шансов. С годовщиной нас!» — поделилась эмоциями Савельева.

Поклонники тоже поздравили влюбленных. «Будьте счастливы вместе и продолжайте любить друг друга»; «Вы — прекрасная пара, и для многих являетесь образцом для подражания»; «Саша, вы мудрая женщина, поэтому и Кирилл рядом с вами стал таким хорошим семьянином», — рассуждали фанаты.

Напомним, что в прошлом году в жизни пары произошло важное событие — на свет появился первенец Леон. Саша давно мечтала стать матерью, но по разным причинам откладывала пополнение в семье. Когда же Савельева узнала о беременности, то решила побыть немного наедине со своей радостью. Лишь после появления малыша на свет певица рассказала, как она счастлива.


«Спасибо миру и Господу за нашего сына. Теперь все на своих местах. Знаете, кто держал меня за руку все роды, не отпускал и получил на память о радостном событии несколько седых волосков? Мой любимый муж. Он стойко выдержав все от начала и до конца. Это героизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное! Люблю», — рассказывала Савельева после родов.

Саша старается оберегать семейное счастье, поэтому если и делится фотографиями с сыном, то на них не видно его лица. У Сафонова также есть 25-летняя дочь Анастасия от первого брака.

Девушка уже замужем, живет в США и находится в прекрасных отношениях и с папой, и с мачехой. Она неоднократно признавалась, что сразу подружилась с Сашей и увидела в ней родственную душу.

После рождения сына Савельева ушла из группы «Фабрика» и заметно сократила рабочую активность. При этом полностью отказываться от творчества звезда не намерена. По словам Саши, она хочет петь и дальше, но при этом на первом плане теперь находится материнство.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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