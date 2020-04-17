Сбрившего брови рэпера Джигана отправили в элитный реабилитационный центр

Вадим Карасев

Фото: @iamgeegun

Рэпера Джигана отправили в элитный реабилитационный центр в Ивановской области. Об этом сообщает издание StarHit.

Музыканта, сбрившего брови и устроившего ряд скандальных трансляций в Instargam, отправили в оздоровительный комплекс, сутки пребывания в котором стоят 100 тысяч рублей. Отмечается, что артиста разместили в номере площадью 130 квадратных метров с сауной и бассейном.

Покидать территорию центра Джигану запрещено. За время пребывания в центре его лишь раз навестила супруга Оксана Самойлова, которая при этом не стала брать с собой детей.

9 марта рэпер во время пребывания в США записал видеообращение, в котором рассказал, что находится в «психушке», где его лечат и хорошо кормят. При этом на кадрах видно, что артист сбрил бороду и брови. 31 марта Самойлова объявила, что разводится с исполнителем. По ее словам, она решилась на такой шаг из-за измен мужа и его нынешнего психического состояния.

Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) — уроженец Одессы, живет в Москве. Выпустил шесть студийных альбомов. C 2007 по 2013 год сотрудничал с лейблом Тимати Black Star.