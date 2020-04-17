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СБУ раскрыла миллиардные хищения при закупке продуктов питания для тюрем

СБУ раскрыла миллиардные хищения при закупке продуктов питания для тюрем
СБУ расследует уголовное дело о многомиллионных нарушениях при поставках продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, в 2017-2019 годах государственное учреждение "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" потратило на продукты для тюрем около 5 млрд гривен. По данным следствия, закупки проводились по завышенным ценам у связанных коммерческих компаний.
Кроме того, установлено, что победители тендеров поставляли в исправительные учреждения продукты, которые не соответствовали гостребованиям и были опасными для употребления, поэтому они списывались с Государственного резерва.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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