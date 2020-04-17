СБУ раскрыла миллиардные хищения при закупке продуктов питания для тюрем

Влада Некрасова

СБУ расследует уголовное дело о многомиллионных нарушениях при поставках продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний.Об этом сообщает пресс-служба СБУ.По данным правоохранителей, в 2017-2019 годах государственное учреждение "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" потратило на продукты для тюрем около 5 млрд гривен. По данным следствия, закупки проводились по завышенным ценам у связанных коммерческих компаний.Кроме того, установлено, что победители тендеров поставляли в исправительные учреждения продукты, которые не соответствовали гостребованиям и были опасными для употребления, поэтому они списывались с Государственного резерва.