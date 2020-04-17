Сербский эпидемиолог заявил о спаде эпидемии коронавируса в стране

Лидия Мартынова

Коронавирус в Сербии начал слабеть, сейчас один заболевший может заразить в среднем меньше одного человека, тогда как на начальном этапе эпидемии это значение доходило до трёх-четырёх человек. Об этом в пятницу заявил сербский пульмонолог Бранимир Несторович, пишет издание Informer.

По словам специалиста, после пасхальных выходных, на которых жителям Сербии запрещено покидать свои дома, ожидается значительное уменьшение числа заболевших. Несторович предположил, что комендантский час в стране может быть отменён уже через неделю.

«В один момент прирост заболевших составлял 40 процентов от общего числа тестируемых, а сейчас в большинстве городов Сербии он не превышает 10 процентов», — заявил врач.

Несторович считает, что вирус в целом побеждён, и нет необходимости вводить запрет на выход на улицу во время майский праздников, достаточно ограничить массовые собрания.

За прошедшие сутки в Сербии зарегистрировано 372 новых случая заражения коронавирусом, семь пациентов скончалось. Общее количество заболевших достигло 5690, 534 выздоровело, жертвами вируса стали 110 человек.