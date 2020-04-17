Шэрон Стоун: «Я начинала плакать, увидев свое стареющее тело»

Лидия Мартынова

Звезда фильма «Основной инстинкт» призналась, что с трудом приняла возрастные изменения. Актриса долгое время не могла смотреть на собственное отражение в зеркале без слез, поскольку перестала узнавать в себе прежний секс-символ 90-х.

Сегодня актрисе, которая сводила с ума миллионы мужчин во всем мире, 62 года. Звезда фильма «Основной инстинкт» до сих пор может похвастаться стройным телом, ее активно приглашают на съемки для глянцевых журналов. Однако актриса признается, что принятие себя далось ей весьма нелегко. Переломный момент случился, когда она перешагнула возрастной рубеж в 40 лет. Шэрон впала в глубокую депрессию, пытаясь справиться с комплексами при помощи алкоголя. «Я начинала плакать, увидев свое стареющее тело и лицо в зеркале», ― делилась она.

К счастью, Стоун быстро нашла выход. Поддерживать себя в тонусе ей помогают занятия спортом, а также отказ от вредной пищи. «Вы не бессильны и можете значительно замедлить процесс старения, если соберетесь, будете соблюдать дисциплину, правильно питаться и много тренироваться», ― раскрыла артистка свой секрет.





Звезда отмечает, что и в молодости ее фигура часто подвергалась общественной критике. «Мне говорили, что я выгляжу слишком мужественной, спортивной и мускулистой, а это не считалось сексуальным. Чтобы быть воспринятой по-другому, я сама сфотографировалась полуголой для Playboy», ― откровенничала она в YouTube-проекте Vogue.

Но самое трудное испытание актрисе выпало 20 лет назад: Шэрон Стоун пережила инсульт и помимо проблем со здоровьем, столкнулась с жестокостью киноиндустрии. Актрису перестали приглашать в крупные проекты. «Я не могла вспомнить многих людей вообще, ― вспоминала звезда. ― Вы чувствуете себя странно в своей собственной жизни. Мне потребовалось два года, чтобы я смогла снова говорить и видеть. Я заикалась, у меня были жуткие проблемы со зрением, я не чувствовала своего колена. Некоторые лекарства мне очень помогли, и все же понадобилось почти семь лет, чтобы полностью восстановить память».

Несмотря на проблемы, артистка остается красивой и желанной женщиной. В списке ее амурных побед ― бизнесмены и номинанты на Нобелевскую премию, причем все значительно моложе звезды.

Сейчас сердце Шэрон свободно. «Вы знаете, если в моем возрасте человек одинок, значит, на это есть свои причины. И я не исключение, ― заявила она в YouTube-проекте Vogue. ― Чаще всего в приоритете оказываются другие вещи: или вы активно работаете, или просто перестаете быть социально активным, или у вас неудачный опыт предыдущих отношений».

Фото: Getty Images, Legion-Media