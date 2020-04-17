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Шэрон Стоун вспомнила о рыданиях от вида своего стареющего тела

Шэрон Стоун вспомнила о рыданиях от вида своего стареющего телаШэрон СтоунФото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Американская актриса Шэрон Стоун вспомнила о рыданиях от вида своего стареющего тела. Интервью со звездой опубликовал журнал Vogue.

62-летняя артистка призналась, что после 40 лет она стала острее реагировать на возрастные изменения. «Я заходила в ванную с бутылкой вина, запирала дверь и говорила себе, что не выйду, пока не смогу полностью принять свое тело. Я начинала плакать, когда видела свое стареющее лицо и тело в зеркале. Но вы не бессильны, вы можете значительно замедлить этот процесс, если будете соблюдать дисциплину и много тренироваться», — отметила Стоун.

По словам актрисы, для поддержания фигуры она танцует три или четыре раза в неделю. Кроме того, она не задергивает шторы, чтобы ей было легче рано просыпаться и не нарушать режим сна.

Два года назад Стоун заявила, что чуть не умерла. В 2001 году у нее произошло кровоизлияние в мозг — тогда врачи сказали, что шанс, что звезда выживет, составляет пять процентов. Она не рассказывала коллегам о пережитом инсульте, так как, по ее словам, никому не интересны разбитые люди.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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