Шойгу доложил президенту о готовности военных к борьбе с коронавирусом

Вадим Карасев

Министерство обороны РФ к 15 мая готово предоставить для пациентов с коронавирусом 7,5 тыс. койко-мест. Об этом доложил в пятницу президенту РФ Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу по видеосвязи из Национального центра управления обороной.



"Уже сегодня подготовлено 4,9 тыс. койко-мест для возможной помощи субъектам Российской Федерации, а к 15 мая мы будем готовы предоставить для наших граждан 7,5 тыс. оборудованных мест и 5,2 тыс. военных медиков для их обслуживания", - сказал Шойгу.

Министр обороны также отметил, что при необходимости будет сформировано шесть инфекционных госпиталей: по два в Нижегородской и Рязанской областях, по одному - в Челябинской области и Приморском крае. "Для этого переоборудуем автономные полевые лагеря на 900 койко-мест", - уточнил министр.

Шойгу также сообщил, что Минобороны готово нарастить возможности по дезинфекции сооружений, техники и участков местности. "В войсках для решения поставленных задач имеется более 3,5 тыс. единиц специальной техники и 10 120 человек личного состава. Вооруженные силы готовы к выполнению задач", - добавил он.