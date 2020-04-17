Шоураннер "Твин Пикс" намекнул на возможное продолжение телешоу

Лидия Мартынова

. Американский сценарист и продюсер Марк Фрост, который создал сериал "Твин Пикс" вместе с режиссером Дэвидом Линчен, намекнул на возможное продолжение культового телешоу, сообщает IndieWire.

"Продолжение ("Твин Пикс: Возвращение", третий сезон, выпущенный в 2017 году – Прим.ред.) необходимо было снять, чтобы положить всему этому конец. Тем более, Купер бросил вызов правилам, пытаясь исправить страшную ошибку. Но в итоге сам заплатил высокую цену, –прокомментировал шоураннер. – Что касается создания четвертого сезона, я никогда не говорю никогда. Кто мог ожидать, что мы вернемся почти через 25 лет? При этом "Возвращение" имело успех. Я считаю, сейчас нам нужно подождать и посмотреть, что будет дальше".

Будущее сериала сценарист обсуждает и в своей новой книге "Conversations with Mark Frost" ("Разговоры с Марком Фростом"), вышедшей в феврале этого года.

В ней он подчеркивает, что "не хочет полностью закрывать дверь" и считает, что "неправильно лишать поклонников надежды".

"Насколько я понимаю, это значит, что история еще не закончена", – написал Фрост.

После выхода сериала "Твин Пикс" в 1990 году, Марк Фрост также написал несколько романов, посвященных этой истории : "Твин-Пикс. Тайный дневник Лоры Палмер, "Тайная история Твин-Пикс", "Твин-Пикс: Последнее досье".

Вселенная "Твин Пикс" могла быть еще больше, если бы Фрост и Линч смогли реализовать проект, сосредоточенный вокруг персонажа Одри Хорн (Шерилин Фенн). Но это не получилось сделать. Вместо него Линч снял триллер "Малхолланд Драйв" (2001 год).

Пока неизвестно, будет ли когда-нибудь создан проект именно об Одри Хорн.