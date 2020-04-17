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Симптомы пока не проявились: коронавирус диагностирован у топ-чиновницы Запорожской ОГА

Симптомы пока не проявились: коронавирус диагностирован у топ-чиновницы Запорожской ОГА

Несмотря на введенный в стране карантин, коронавирусная инфекция не щадит не только простых медиков, непосредственно занимающихся лечением инфицированных CoViD-19, но и их руководство.

Так, на днях коронавирус диагностирован у руководителя департамента здравоохранения Запорожской областной государственной администрации Виктории Клименко диагностировали коронавирус.

Данный факт чиновница подтвердила сама в комментарии изданию Forpost.

В частности, она отметила, что получила положительный результат теста, поэтому сейчас находится на больничном. Чувствует себя женщина хорошо, но призналась, что должна ограничить себя от контактов с коллегами.

«У меня нет клиники, я сделала тест профилактически, поскольку, как вы знаете, в облсовете были случаи инфицирования. Тест положительный, но чувствую я абсолютно нормально, никаких симптомов пока не проявлялось», — сказала Клименко.

По словам руководителя областного департамента здравоохранения, она не подозревает, от кого именно могла подхватить вирус. Говорит, что не ходила никуда, кроме работы, даже в магазин и аптеку.

«Если на самом деле так и было, то вирус и источник заражения госпожи Клименко именно в ОГА», — предполагает издание.

Отмечается, что отныне все, кто контактировал с чиновницей, обязаны пойти на самоизоляцию. При этом вполне естественно, что на своем посту в период пандемии она общалась с большинством руководителей областного уровня, а также присутствовала на последней сессии областного совета.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом. В число лиц с подтвержденным COVID-19 вошли народные депутаты и члены их семей. Это связано с тем фактом, что после объявления всеукраинского карантина Верховная Рада все равно собиралась на заседания в сессионном зале и комитетские.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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