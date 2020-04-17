Собчак раскритиковала «обмазывающихся говном» на карантине звезд

Вадим Карасев

Фото: @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала развлечение блогеров и знаменитостей, которыми они увлеклись во время введенного из-за коронавируса карантина. В публикации в Instagram она заявила, что иногда хочет «развидеть» то, «что происходит с некоторыми гражданами».

По словам Собчак, ее удивляет то, что публикуют в соцсетях «взрослые вроде люди»: «Обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клочья волос и купаются в макаронах».

Ведущая добавила, что в настоящее время с опаской открывает ленту Instagram. «Такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире», — предвосхитила она развитие событий.

Кроме того, она прокомментировала конфликт певицы Ольги Бузовой и блогерши Анастасии Ивлеевой словами о том, что «взрослые женщины спорят, кто первый придумал обмазаться каким-нибудь говном». «Непонятно уже, что хуже — сам вирус, или его последствия для неокрепшей людской психики», — заключила Собчак.

Во время пандемии коронавируса сама ведущая регулярно делает публикации в Instagram, а также проводит прямые эфиры с мужем, театральным режиссером Константином Богомоловым.

Во время одной из трансляций к ним по видеосвязи присоединилась мать Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова. Она возмутилась неспособностью дочери и зятя вывести ее в прямой эфир в Instagram. Из-за этого она назвала Собчак и Богомолова тупыми, а также отчитала их за пьянство.