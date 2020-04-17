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Собянин рассказал о запасе прочности системы здравоохранения в Москве

Собянин рассказал о запасе прочности системы здравоохранения в Москве
Фото: https://stroi.mos.ru

Система здравоохранения Москвы обеспечена дополнительными мощностями как минимум на две недели. В столице удалось создать необходимый "запас прочности". Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в интервью Первому каналу.

"Для нас сегодня главная задача - обеспечить на видимую перспективу запас прочности медицинской системы. Сегодня он создан. Сегодня мы спокойно видим, что эта неделя и следующая неделя - мы точно обеспечены дополнительными мощностями", - сказал он.

"Не буду загадывать до конца, но по крайней мере на ближайшую перспективу, которую мы видим, мы уверены, что медицинская система справится с теми задачами, которые перед ней стоят. И это, пожалуй, самое главное", - добавил Собянин.

Напомним, ранее мэр Москвы открыл в поселении Вороновское на территории Троицкого и Новомосковского административных округов построенную за месяц инфекционную больницу для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. По его словам, все основные строительные работы завершены.

"Создан огромный объект — 80 тысяч квадратных метров — полноценная инфекционная больница на 800 коечных мест, оснащенная всем необходимым: реанимацией, обеспечением лечебным кислородом, инфекционными боксами, мельцеровскими боксами, операционными, общежитиями для персонала — всем, что необходимо для работы, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

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По материалам: uposters.ru

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