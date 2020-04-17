«Солнечные» и «лунные» энергетические вампиры: чем отличаются и как им противостоять

Вадим Карасев

Энергетический вампир — это тяжелый, неприятный человек, который подпитывается чужой энергией, терроризирует, эмоционально опустошает и выводит из равновесия. Одолеть таких людей можно, главное — определить тип энергетического вампиризма.

Человек живет эмоциями. Все, что мы делаем, в конечном итоге делается ради получения эмоций, ведь именно они дают нам энергию для жизни. Позитивные дают нам энергию высоких частот, которая положительно влияет на настроение, здоровье, способствует созиданию, творчеству, счастью и любви. Негативные вгоняют в апатию, лишают сил и желаний. Мы словно опустошаемся, теряем силы после неприятных событий, скандалов и ссор.

Но есть люди — энергетические вампиры, — которые насыщаются отрицательными эмоциями. Через эти эмоции они «выкачивают» из другого человека внутренние силы, веру в себя, вкус к жизни. Можно сказать, они живут за чужой счет. Энергетические вампиры бывают разные. Чаще всего они выводят человека на негативные эмоции, говорят гадости, намеренно создают неприятные ситуации. Но порой они действуют намного хитрее.

«Солнечные» и «лунные» энергетические вампиры

Солнечный — это агрессивный вампир, который намеренно провоцирует скандалы, разборки, выяснения отношений. Он провокатор, зачинщик, подстрекатель. В общественных местах это проявляется выпадами в сторону людей: он может толкнуть, встать в проходе или посередине дороги, наступить на ногу, спровоцировать очередь в магазине или устроить конфликт на кассе. Этот вампир может искренне считать себя борцом за справедливость и правду. Он рубит с плеча, говорит, что думает, но на самом деле давит на слабые места других людей. Рядом с ним очень быстро теряются силы. Главный совет — не отвечать тем же. Такого человека лучше проигнорировать, улыбнуться ему в ответ или пожелать отличного дня. Важно помнить: если вы вступите в его игру, он уже не отстанет.

Лунный — вампир, который «медленно пьет чужую кровь». Используя жалость, сострадание и чувство вины, он насыщается сам. Его отличительная черта — бесконечные разговоры о своей несчастной жизни. Он может часами ругать правительство, сетовать на судьбу или жаловаться на начальника-садиста. Все, что ему нужно, — внимание и жалость к себе. Как вести себя с ним? Действуйте от обратного! Говорите, что у вас все отлично: семья, работа, деньги, путешествия. Положительные эмоции для него как осиновый кол. В этом случае вампир потеряет к вам интерес и найдет новую жертву.

Как противостоять энергетическому вампиру

Самый лучший способ — это избегать, а по возможности и вовсе исключить подобных людей из своей жизни. Но, как правило, полностью прекратить общение бывает сложно. Увы, но энергетическим вампиром может быть близкий человек, член семьи, начальник или кто-то, кто имеет для вас большое значение. Поэтому полезно знать, как уйти от атаки энергетического вампира.

Главное правило — не становитесь жертвой вампира. Нельзя забрать энергетику у того, кто не проявляет эмоций. Воспитайте в себе безразличие к таким персонам и к ситуациям, которые они создают. Не давайте подобной личности давить на вашу самооценку, менять взгляды и затрагивать внутренний мир.

Если не получилось уйти от энергетической атаки, следует как можно скорее успокоиться. Вампир питается энергией только тогда, когда вы находитесь в подвешенном состоянии. Равнодушие — вот чего необходимо придерживаться в общении с таким человеком. Молчание — самый лучший вид защиты, но оно должно быть не только внешним, но и внутренним. В дополнение к этому нужно применять методики энергетической защиты.

С точки зрения биоэнергетики самым простым и действенным способом является чистка солью. Она нейтрализует любой негатив, очищая все тело на астральном уровне. Например, после общения с неприятным человеком полезно помыть руки или принять ванну с солью. Это поможет не только снять негатив, но и восстановить энергетику.