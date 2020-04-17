США готовятся объявить дефолт по долгам Китаю

Лидия Мартынова

Деньги давай!

Неоднократные обвинения Белым домом Пекина в эпидемии коронавируса закончились требованиями не платить долги. Поскольку КНР остается крупнейшим держателем гособлигаций США, речь идет, по сути, о выборочном дефолте. Насколько обоснованна такая инициатива и чем она может обернуться для американской экономики — в материале РИА Новости.

"Наказать Пекин за сокрытие информации о вспышке в Ухане, которая положила начало кризису здравоохранения планетарного масштаба, нужно списанием части американского долга, находящегося в резервах китайского Центробанка", — заявила сенатор от штата Теннесси Марша Блэкберн.

Ее поддержал хорошо известный у нас сенатор Линдси Грэм, автор нескольких законопроектов о санкциях против России и "Северного потока — 2". "Это уже третья пандемия из Китая. Они приходят с этих грязных рынков, где у них мыши и обезьяны с вирусом, который затем переносится через еду", — сказал Грэм в интервью Fox News в понедельник.

По его мнению, "весь мир должен выставить счет за пандемию" и заставить Пекин "раскошелиться по-крупному". "И я хочу начать списывать часть нашего долга Китаю, потому что это они должны платить нам, а не мы им!" — подчеркнул сенатор.

Блэкберн и Грэм отнюдь не одиноки в попытках монетизировать китайское происхождение коронавируса. Сенатор Джош Хоули в соавторстве еще с тремя коллегами уже внес в парламент законопроект о необходимости международного расследования действий Пекина во время вспышки коронавируса и создания "механизма выплаты компенсаций".

Все это сопровождается масштабной пропагандистской кампанией с участием высших правительственных чиновников. Так, в среду глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News сообщил, что "Китай и сейчас продолжает скрывать многое о COVID-19, как и на начальных этапах эпидемии".