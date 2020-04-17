США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая

Влада Некрасова

Первый испытательный пилотируемый полет корабля Crew Dragon состоится 27 мая, сообщил в пятницу директор НАСА Джим Брайденстайн.

"Двадцать седьмого мая американские астронавты вновь стартуют на американской ракете с американской земли", - написал Брайденстайн в своем Twitter.

Предстоящий полет станет первым пилотируемым стартом американского космического корабля с 2011 года.

Международной космической станции (МКС) осуществят астронавты Даг Херли и Боб Бенкен. Пилотируемый корабль выведет на орбиту также принадлежащая компании SpaceX ракета-носитель Falcon 9.

Ранее Crew Dragon совершил беспилотный испытательный полет к МКС, также было успешно проведено испытание экстренной эвакуации экипажа на случай аварийного старта ракеты.