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США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая

США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая
Первый испытательный пилотируемый полет корабля Crew Dragon состоится 27 мая, сообщил в пятницу директор НАСА Джим Брайденстайн.

"Двадцать седьмого мая американские астронавты вновь стартуют на американской ракете с американской земли", - написал Брайденстайн в своем Twitter.

Предстоящий полет станет первым пилотируемым стартом американского космического корабля с 2011 года.


Международной космической станции (МКС) осуществят астронавты Даг Херли и Боб Бенкен. Пилотируемый корабль выведет на орбиту также принадлежащая компании SpaceX ракета-носитель Falcon 9.

Ранее Crew Dragon совершил беспилотный испытательный полет к МКС, также было успешно проведено испытание экстренной эвакуации экипажа на случай аварийного старта ракеты.

# В мире
По материалам: ria.ru

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