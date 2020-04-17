США прошли пик коронавируса - Трамп

Влада Некрасова

Пик COVID-19 в США уже преодолен. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп и пообещал в четверг, 16 апреля, представить "новые принципы" для возобновления экономики, сообщает Reuters."Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых случаев. Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша агрессивная стратегия работает и очень хорошо работает, могу добавить", - заявил Трамп.Число погибших от коронавируса в США самое высокое в мире. За последнее сутки в Штатах от коронавируса умерло почти 2,5 тысячи человек. Перед этим сообщалось, что смерти зафиксированы во всех штатах.