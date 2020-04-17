США рассказали о вреде России для людей на востоке Украины

Вадим Карасев

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин поддержала специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ и рассказала о наносящих вред действиях России. Об этом сообщает американское посольство на Украине в Twitter.

Дипломат поблагодарила СММ ОБСЕ за работу в условиях риска для здоровья в результате пандемии коронавируса. При этом Квин отметила, что в последнее время для нее возникают трудности из-за сообщений пророссийских СМИ о ее причастности к распространению инфекции.

«Они [Россия и ополченцы Донбасса] вредят людям, которые проживают на востоке Украины, и препятствуют поступлению гуманитарных товаров», — заявила Квин. В конце обращения представитель США призвала Россию покинуть территорию Украины.

23 марта военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались пропускать наблюдателей ОБСЕ через блокпосты. Солдаты на блокпостах объяснили свои действия указом от руководства силовых структур республики. Представителям СММ сообщили, что в республике введен карантин, соблюдение которого касается и представителей ОБСЕ.

16 марта Украина закрыла пункты пропуска на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. Со своей стороны ДНР также закрыла границу с Украиной, оставив возможность вернуться для граждан республики, находящихся на украинской территории.