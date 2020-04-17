Стали известны доходы Тимура Еремеева

Влада Некрасова

В 2017 году Тимур стал участником нескольких телешоу, в которых выступил как предполагаемый сын звезды советского кино Спартака Мишулина. Передачи получили большой резонанс, а о скромном молодом актере узнала вся страна.

Известно что Еремеев получал за съемки в одном выпуске около 500 тысяч рублей. При этом его активно поддерживали зрители. А вот родная дочь Спартака Васильевича Карина и ее семья ополчились против Тимура. Более того Мишулина даже обратилась в суд, который после ряда заседаний вынес свое решение.

«Мы получили судебный документ, где написано, что на сегодняшний день документально не подтверждено родство, не было генетической экспертизы и не было судебного решения о родстве Еремеева и Мишулина. Иск был о защите чести и достоинства, но к родству это отношения не имеет. Поэтому любое его публичное называние Мишулина отцом является незаконным. И к Мишулину он отношения никакого не имеет», — заявила Карина после завершения процесса.

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина

Зато Еремееву улыбнулась удача в карьере: его заметили на Первом канале. В 2019-м ему предложили место ведущего в передаче «семейные тайны». Правда, просуществовала она недолго, съемки были приостановлены. А после ухода Дмитрия Шепелева из шоу «На самом деле» место ведущего занял Тимур.

По некоторым данным, заработок Тимура теперь в пять раз больше, чем у Карины Мишулиной. Актер по-прежнему входит в труппу Театра Российской армии, а также ездит с антрепризными спектаклями. При наличии гастролей, спектаклей в Москве и эфиров Еремеев зарабатывает около 3 миллионов в месяц. Повышение доходов помогло актеру сделать хороший ремонт в квартире, где он живет с семьей.

А вот у Карины после скандала с Еремеевым дела сложились не лучшим образом. Она лишилась работы в театре, теперь доход, и весьма неплохой, ей приносит участие в частных мероприятиях в качестве ведущей и реклама в Instagram. Также актриса решила попробовать себя в качестве сценариста и продюсера. Об истории с Тимуром Мишулина старается не вспоминать.

«Я написала сценарий для короткого метра, набрала съемочную группу, и сейчас мы активно занимаемся подготовительным периодом к съемкам. Плюс ко всему в этом фильме я буду играть главную роль», — делилась Карина.

На Первом канале сейчас идет программа «У нас все дома», которую ведет Еремеев. Зрителям шоу понравилось, также они высоко оценили проморолик, в котором снялась семья Тимура.

Фото: Пресс-служба, Instagram