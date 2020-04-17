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Стали известны подробности самоизоляции Джигана в рехабе в Ивановской области

Стали известны подробности самоизоляции Джигана в рехабе в Ивановской области

Рэпер Джиган словно бежит от репутации положительного многодетного отца — сразу после рождения четвертого ребенка хип-хоп-исполнителя и модели Оксаны Самойловой СМИ сообщили о проблемах в семье знаменитостей. В инстаграме Джиган демонстрировал неадекватное поведение, нецензурно выражался при детях и, как сам рассказал, попал в рехаб в Майами. Его жена сообщила фолловерам в соцсети, что собирается развестись. Сейчас, как пишут российские СМИ, рэпер живет отдельно от семьи в оздоровительном комплексе в Ивановской области.


Джиган

Больше двух недель Джиган не обновляет свой инстаграм и не выходит на связь со многими друзьями. Как выяснили СМИ, он находится в частном оздоровительном центре в деревне Шаляпино, где раньше отдыхали любители здорового образа жизни, а с ноября прошлого года курорт закрылся на частное обслуживание. Условия пребывания в оздоровительном центре позволяют Джигану лишь раз в день звонить близким. Хип-хоп-исполнитель якобы живет в номере площадью 130 квадратных метров, пользуется бассейном и сауной, питается по детокс-программе. По некоторым предположениям, пребывание в рехабе может стоить Джигану 100 тысяч рублей в сутки.


Оксана Самойлова и Джиган

Сообщается, что сотрудники отеля следят за тем, чтобы он не нарушал выбранный распорядок дня и не покидал территорию оздоровительного комплекса. Неназванные источники прессы уверяют, что Оксана Самойлова навестила мужа лишь однажды и не взяла с собой детей. У пары, напомним, растут восьмилетняя Ариела, трехлетняя Майя, пятилетняя Лея, а также двухмесячный Давид.

Первым новостью поделился с читателями NEWSTES.RU блогер PrettyJulia.


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По материалам: spletnik.ru

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