Страстная пятница 17 апреля 2020 года: обычаи, традиции и приметы

Вадим Карасев

Сегодня Страстная пятница — один из самых скорбных дней церковного календаря. Чтобы понять, почему он является траурным днем, необходимо ознакомиться с рассказом о том, что происходило в тот день в жизни Христа.

Великий пост подходит к своему логическому завершению. Последние дни Страстной недели — самые ответственные и важные. Старайтесь больше молиться и не унывать лишний раз. Пусть эти дни будут для вас не грустными, а преисполненными высокого смысла.

История Страстной пятницы

В этот день Иисуса Христа распяли, предварительно осудив. Это самый страшный день его жизни, в который над ним издевались и насмехались, заставили нести крест, на котором ему суждено было погибнуть в муках. Это тот самый день, когда исполнилось пророчество о Мессии, которому суждено отдать жизнь за грехи человечества.

Христа распяли и оставили на кресте умирать. Он провисел на нем несколько часов, а перед самой смертью обратился к своему небесному Отцу со словами: «В твои руки отдаю дух свой». Один из воинов по правилам должен был проверить, погиб приговоренный человек или нет. Он пронзил копьем Христа. В Евангелии написано, что из раны Спасителя вытекли кровь и вода — символы причастия и крещения.

Спустя некоторое время Иисуса сняли с креста и совершили обряд погребения. Все эти события делают Великую пятницу самым скорбным днем православного церковного календаря 2020 года.

Обычаи, правила, традиции и приметы Великой пятницы

Ввиду обстановки, которая царит сейчас в мире, в Великую пятницу 2020 года лучше остаться дома и почитать молитвы. 17 апреля категорически запрещено веселиться, смотреть развлекательные передачи и фильмы по телевизору и в интернете. Но не нужно также позволять скорбным мыслям управлять вами. Для этого совершайте как можно больше добрых поступков по отношению к окружающим.

В этот день лучше заняться домашними делами и подготовкой к Пасхе. Если вчера вы не успели до конца убраться, сделайте это сегодня. Также это отличное время для испечения куличей.

Почитайте Евангелие, посвятите себя помощи близким. Если захочется как-то развлечь себя, посмотрите документальное кино о научных открытиях или о природе. Не стоит смотреть новости, расстраиваться лишний раз и отвлекаться от духовной работы.

Согласно приметам, если в этот день стоит солнечная и тихая погода, значит, Господь смилуется над нами, дав богатый урожай летом, дав нам работу и удачу в делах. Очень важно наблюдать за сновидениями в ночь с четверга на пятницу и с пятницы на субботу. Хороший знак, если вам снятся близкие люди, любовь и достаток. Если снится, что вас кто-то ругает или кто-то вами недоволен, постарайтесь в ближайшее время творить только добрые поступки и чаще молиться. Возможно, вы не до конца искупили грехи.